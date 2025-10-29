У Росії "на заздрість ворогам" хочуть провести альтернативну Олімпіаду

Минулу альтернативну Олімпіаду в Росії особисто зупинив Путін

Колишній радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв запропонував провести альтернативні Олімпійські ігри у Росії. Це нібито має показати ворогам, що Росія процвітає.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Дмитро вважає, що іноземці "помруть від заздрощів" від Ігор у РФ.

Нехай наші вороги, всі ці допінгові норвежці, дивляться на наші Ігри та бачать, що Росія не просто жива, а процвітає. У Росії все гаразд. Нехай заздрять і від заздрощів помирають. Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв

Слова Дмитра викликали сміх навіть у Росії. Користувачі не розуміють, як таку нісенітницю може нести олімпійський чемпіон.

Зазначимо, ідея проведення альтернативної Олімпіади в Росії з’явилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через військову агресію більшість міжнародних спортивних федерацій перестали пускати російських атлетів на змагання. У результаті в Росії публічно оголосили про проведення так званих Ігор дружби-2024 та цинічно запросили на змагання Україну. Альтернативна Олімпіада в Москві та Єкатеринбурзі так і не відбулася, хоча мала пройти відразу після Олімпійських ігор у Парижі. Путін скасував "Ігри" "до особливого рішення". Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив спортсменам брати участь на путінських іграх.

Додамо, що МОК пустить частину росіян на Олімпійські ігри-2026 в Італії, щоправда, у нейтральному статусі (без гімну та прапора). А ось на найближчій Паралімпіаді представників РФ не буде, незважаючи на відновлення всіх прав та привілеїв паралімпійського комітету Росії (ПКР).