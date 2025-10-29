В России "на зависть врагам" хотят провести альтернативную Олимпиаду

Прошлую альтернативную Олимпиаду в России остановил лично Путин

Бывший советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил провести альтернативные Олимпийские игры в России. Это якобы должно показать недругам, что Россия процветает.

Что нужно знать

Васильев предложил провести в РФ альтернативные Олимпийские игры

Прошлая альтернативная Олимпиада в России загнулась на стадии подготовки

Сеть смеется со слов бывшего биатлониста

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Дмитрий считает, что иностранцы "умрут от зависти" от Игр в РФ.

Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, смотрят на наши Игры и видят, что Россия не просто жива, а процветает. У России все хорошо. Пусть завидуют и от зависти умирают. Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

Слова Дмитрия вызвали смех даже в России. Пользователи не понимают, как такую чушь может нести олимпийский чемпион.

Отметим, идея о проведении альтернативной Олимпиады в России появилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за военной агрессии большинство международных спортивных федераций перестали пускать российских атлетов на соревнования. В итоге в России публично объявили о проведении так называемых Игр дружбы-2024 и цинично пригласили на соревнования Украину. Альтернативная Олимпиада в Москве и Екатеринбурге так и не состоялась, хотя должна была пройти сразу после Олимпийских игр в Париже. Путин отменил "Игры" "до особого решения". К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам участвовать на путинских играх.

Добавим, что МОК пустит часть россиян на Олимпийские игры-2026 в Италии, правда в нейтральном статусе (без гимна и флага). А вот на ближайшей Паралимпиаде представителей РФ не будет, несмотря на восстановление всех прав и привилегий паралимпийского комитета России (ПКР).