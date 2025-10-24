"Реал" — "Барселона": де і коли дивитися перше Ель Класіко сезону

Головний поєдинок вікенду пройде в Мадриді

У неділю, 26 жовтня, у Мадриді відбудеться найвідоміше дербі в Європі – Ель Класіко. "Реал" у рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону 2025/26 прийме "Барселону" і спробує перервати жахливу серію.

Що потрібно знати

"Реал" прийме "Барселону" у Мадриді

Ексклюзивним транслятором Ла Ліги в Україні є Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу не планується

У прямому етері в Україні суперматч "Реал" — "Барселона" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Переглянути гру можна за підписками: MEGOPACK (Максимальна) та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y (вартість від 279 грн/місяць). Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі о 17.15 за київським часом. Додамо, що трансляція на Megogo розпочнеться о 16:45 із передматчевої студії. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Віталій Звєров.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класіко" минулого сезону. У першому колі чемпіонату Іспанії 2024/25 Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2. Гра-відповідь проти "Реала" в Ла Лізі завершилася перемогою "Барси" з рахунком (4:3).