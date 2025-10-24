"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть первое Эль-Класико сезона

Главный поединок уик-энда пройдет в Мадриде

В воскресенье, 26 октября, в Мадриде состоится самое известное дерби в Европе — Эль-Класико. "Реал" в рамках10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/26 примет "Барселону" и попытается прервать ужасающую серию.

Что нужно знать

"Реал" примет "Барселону" в Мадриде

Эксклюзивным транслятором Ла Лиги в Украине является Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча не планируется

В прямом эфире в Украине суперматч "Реал" — "Барселона" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть игру можно по подпискам: MEGOPACK (Максимальная) и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y (стоимость от 279 грн/месяц). Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи в 17:15 по киевскому времени. Добавим, что трансляция на Megogo начнется в 16:45 с предматчевой студии. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Виталий Зверов.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в прошлом сезоне. В первом круге чемпионата Испании 2024/25 Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2. Ответная игра против "Реала" в Ла Лиге завершилась победой "Барсы" со счетом (4:3).