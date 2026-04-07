"Квиток в один кінець": українці у мережі кепкують з автобусів до Раю

В мережі активно коментують нові рейси

Бережанська міська рада Тернопільської області запустила додаткові автобуси до кладовища у Раю, щоб місцеві жителі могли відвідати могили померлих родичів.

Варто зазначити, що Рай – це село, розташоване у передмісті Бережан. За останніми даними, його населення, яке проживало у 222 дворах, становило 726 осіб.

Деякі соцмережі повідомили про запуск додаткового транспорту скорочено, що разом з цікавою назвою села, викликало хвилю жартівливих коментарів. Наприклад "Регіоналіті" написала: "Бережанська міська рада запустила автобуси до Раю, щоб місцеві могли відвідати могили померлих родичів".

Один з підписників відреагував на новину так: "Бережанська міська рада запустила автобуси до Раю, щоб померлі родичі могли відвідати місцевих".

Інший пожартував: "Сподіваюсь послугу надає ПАТ "Харон". Це відсилання до перевізника душ померлих через річку Стікс (або Ахерон) до підземного царства Аїда у давньогрецькій міфології.

Хтось зазначив, що "пішки в Рай не можна", а щодо перевезення у зворотному напрямку інший написав, що це можна "тільки якщо грішив".

Декому взагалі було не до жартів: люди обурювалися на незручний графік, коли транспорт відправляється назад дуже швидко. Незрозуміло, що можна зробити за такий час.

Раніше священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк пояснив ставлення до народної традиції носити на кладовище крашанки. За його словами, для померлих важливіша молитва за душі, а не їжа чи звичаї. "Краще помолитися, згадати померлих із любов’ю і, за можливості, замовити за них молитву в храмі", – сказав він.