Ольга Сумська послала Цимбалюка після того, як він змусив її відтискатися (відео)

Актори "помірялися" силою

Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно заявив, що він не холостяк", поділився у сторіс відео, на якому він змагається в армреслінгу з Ольгою Сумською. У результаті перемогу здобула акторка.

Відповідне відео актор опублікував в Інстаграм. "Іди в ср*ку", — пролунало з вуст Сумської після її перемоги.

Після цього актори вирішили не зупинятися і додали до суперечки ще один раунд — віджимання. За умовами, той, хто програє, має виконати вправу і Сумська прийняла виклик без зайвих дискусій.

Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська змагаються в армреслінгу. Фото: nstagram.com/taras.tsymbaliuk

Попри те, що Ольга здобула перемогу, сама почала відтискатися. Однак зробила вона це у спрощеному варіанті — з колін і не 20 разів, а лише 5.

Ольга Сумська відтискається. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Втім, і тут Ольга Сумська зуміла втримати увагу глядачів. Вона таки почала відтискатися, але зробила це у спрощеному варіанті — з колін. Формально завдання виконано.

Сам Тарас Цимбалюк поставився до ситуації з гумором і не став заперечувати результат.

