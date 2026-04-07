"Билет в один конец": украинцы в сети смеются над автобусами в Рай

В сети активно комментируют новые рейсы

Бережанский городской совет Тернопольской области запустил дополнительные автобусы к кладбищу в Раю, чтобы местные жители могли посетить могилы умерших родственников.

Стоит отметить, что Рай – это село, расположенное в пригороде Бережан. По последним данным, его население, проживавшее в 222 дворах, составляло 726 человек.

Некоторые соцсети сообщили о запуске дополнительного транспорта сокращенно, что вместе с интересным названием села вызвало волну шутливых комментариев. Например, "Регионалити" написала : "Бережанский городской совет запустил автобусы в Рай, чтобы местные могли посетить могилы умерших родственников".

Один из подписчиков отреагировал на новость так: "Бережанский городской совет запустил автобусы в Рай, чтобы умершие родственники могли посетить местных".

Другой пошутил: "Надеюсь услугу предоставляет ЧАО "Харон". Это отсылка к перевозчику душ умерших через реку Стикс (или Ахерон) в подземное царство Аида в древнегреческой мифологии.

Кто-то отметил, что "пешком в Рай нельзя", а относительно перевозки в обратном направлении другой написал, что это возможно "только если грешил".

Некоторым вообще было не до шуток: люди возмущались неудобным графиком, когда транспорт отправляется обратно очень быстро. Непонятно, что можно сделать за такое время.

Ранее священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк объяснил отношение к народной традиции носить на кладбище пасхальные яйца. По его словам, для умерших более важна молитва за души, а не еда или обычаи. "Лучше помолиться, вспомнить умерших с любовью и, по возможности, заказать за них молитву в храме", – сказал он.