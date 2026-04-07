Вчений кібернетик, дипломат і не лише: чим відомий померлий ексміністр фінансів України

Колеги називали його "глибою" державного рівня

У вівторок, 7 квітня, помер один із найвідоміших українських фінансистів, колишній міністр фінансів Ігор Мітюков. Більшість свого життя він присвятив науці, а також був дипломатом.

Про смерть Мітюкова повідомив на своїй сторінці у Facebook його колега, ексглава Мінфіну Ігор Уманський.

"Сьогодні не стало одного із найвидатніших міністрів фінансів України Ігоря Мітюкова. Він був одним із моїх вчителів та однією із небагатьох "глиб" державного рівня, яких я щиро поважав. Вічна памʼять! Церемонія прощання планується на пʼятницю з 10 ранку у Національній філармонії", – написав він.

Уманський подякував меру Києва Віталію Кличку за допомогу у наданні місця для поховання на Байковому цвинтарі.

Хто такий Ігор Мітюков

Ігор Мітюков народився 27 вересня 1952 року у Києві. Закінчив факультет кібернетики Київського університету ім. Шевченка (економічна кібернетика), кандидат економічних наук.

Починав як науковий співробітник Інституту економіки АН УРСР, потім перейшов у банківську сферу та працював у системі Агропромбанку та банку "Україна".

З лютого 1994 року працював заступником голови Нацбанку, а з вересня того ж року став віце-прем’єром з питань фінансової та банківської діяльності.

З 1995 до 1997 року працював у Брюсселі спецпредставником уряду України при Євросоюзі з повноваженнями віце-прем’єра. З 1997 по 2001 рік був міністром фінансів України.

За Мітюкова Україна провела реструктуризацію зовнішнього боргу в 2000–2001 роках, уникнувши дефолту.

У той же час його робота критикувалася:

був звільнений через проблеми з формуванням податкової політики та якістю держбюджетів 2001–2002 років

у медіа згадувався як учасник політики запозичень (зокрема розвиток ринку ОВДП), що викликало дискусії про боргове навантаження держави

У 2002—2005 роках був послом України у Великій Британії та Північній Ірландії, також представляв Україну в Міжнародній морській організації.

У 2019-2020 роках Ігор Мітюков був членом наглядової ради державного Ощадбанку, а з березня 2023-го входив до наглядової ради "Укрпошти".

