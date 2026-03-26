Чи дасть банк кредит на стару квартиру: нові правила іпотеки та "єОселя"

В Україні посилили вимоги для отримання кредиту на житло

Державна програма "єОселя" стала більш жорсткою в питанні оцінки можливості видачі кредиту на придбання житла. Тепер банки більш прискіпливо ставляться до технічного стану будинку.

В певних випадках банк може відмовити без жодних пояснень, якщо стан будівлі викликає сумніви. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла начальниця управління по роботі з партнерами Глобус Банку Катерина Личана.

Умови отримання кредиту

За словами фахівця, зокрема, за програмою "єОселя" в Україні можна придбати квартиру в новобудові або будинку не старше 3 років. Багато чого залежить від регіону та категорії.

"Для комерційних кредитів — це виключно рішення банку, який ретельно вивчає стан будинку, його вік та технічні характеристики. У випадку зі звичайною іпотекою, банк може просто відмовити, якщо стан будівлі викликає сумніви. Жодних пояснень він давати не зобов'язаний", — зазначила Катерина Личана.

Катерина Личана

Результати програми "єОселя" за 2025 рік

Як повідомляв "Телеграф", з лютого 2026 року державна програма іпотеки "єОселя" запрацювала за новими правилами. Після ухвалення Кабінетом міністрів постанови №1637 вимоги до кандидатів стали значно жорсткішими.

У 2025 році програма "єОселя" фактично стала одним із ключових драйверів первинного ринку нерухомості. Частка квартир у новобудовах, придбаних за її допомогою, зросла до 64% — це близько 9,4 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 32% або 4,8 млрд грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що треба пройти, щоб купити квартиру за програмою "єОселя". Потрібно оплатити банківські послуги, страхування житла, роботу юриста та рієлтора, оцінку квартири. Додаткові витрати йдуть на переоформлення документів – близько 12% від оціненої вартості, плюс нотаріальні послуги.