Даст ли банк кредит на старую квартиру: новые правила ипотеки и "єОселя"

В Украине ужесточились требования для получения кредита на жилье

Государственная программа "єОселя" стала более жесткой в вопросе оценки возможности выдачи кредита на приобретение жилья. Теперь банки более тщательно относятся к техническому состоянию дома.

В определенных случаях банк может отказать без объяснений, если состояние здания вызывает сомнения. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала начальница управления по работе с партнерами Глобус Банка Екатерина Лычана.

Условия получения кредита

По словам специалиста, в частности, по программе "єОселя" в Украине можно приобрести квартиру в новостройке или доме не старше 3 лет. Многое зависит от региона и категории.

"Для коммерческих кредитов — это исключительно решение банка, тщательно изучающего состояние дома, его возраст и технические характеристики. В случае с обычной ипотекой, банк может просто отказать, если состояние здания вызывает сомнения. Никаких объяснений он давать не обязан", — отметила Екатерина Лычана.

Екатерина Лычана

Результаты программы "єОселя" за 2025 год

Как сообщал "Телеграф", с февраля 2026 года государственная программа ипотеки "єОселя" заработала по новым правилам. После принятия Кабинетом министров постановления №1637 требования к кандидатам стали более жесткими.

В 2025 году программа "єОселя" фактически стала одним из ключевых драйверов первичного рынка недвижимости. Доля квартир в новостройках, приобретенных с ее помощью, выросла до 64% — это около 9,4 млрд грн. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 32% или 4,8 млрд. грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, через что нужно пройти, чтобы купить квартиру по программе "єОселя". Необходимо оплатить банковские услуги, страхование жилья, работу юриста и риелтора, оценку квартиры. Дополнительные расходы уходят на переоформление документов – около 12% от оцененной стоимости плюс нотариальные услуги.