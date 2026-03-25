Светр буде не зайвим: якою буде погода у Львові на Великдень

Великдень у Львові будуть святкувати з хорошою погодою. У неділю, 12 квітня буде комфортна температура.

Синоптики "Мета.Погода" зробили прогноз. "Телеграф" розповість детальніше.

Погода у Львові 12 квітня

На відміну від попередніх днів, коли над містом панувала хмарна і дощова погода, у день Великодня Львів зустріне свято сонячними просвітами. Температура вдень прогріється до +13°C, а вночі опуститься до +5°C. Для квітня це цілком комфортні умови, аби відвідати святкові богослужіння та провести час із родиною.

У перший день після Великодня, у понеділок 13 квітня, погода залишиться приємною. Очікується навіть невелике потепління — вдень температура підніметься до +14°C, а вночі буде +5°C. На небі з'являться часткові прояснення, тож львів'яни зможуть насолодитися теплим весняним днем просто неба.

У вівторок, 14 квітня, хмарність дещо збільшиться, проте без суттєвих змін у температурному режимі — вдень буде +13°C, вночі +5°C. Дощів не передбачається, тож завершення великодніх вихідних обіцяє бути спокійним і приємним.

Втім, варто зазначити, що наведений прогноз є орієнтовним. Для точнішої та актуальнішої інформації про погодні умови на свята синоптики рекомендують орієнтуватися на офіційні дані Українського гідрометеорологічного центру. Саме ця державна установа надає найбільш достовірні прогнози погоди в Україні, які оновлюються регулярно з урахуванням останніх метеорологічних спостережень.

