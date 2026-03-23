У Києві історично рано відключають опалення: чи замерзнуть мешканці через похолодання
Погода у столиці буде нестабільною
У Києві з 24 березня завершують опалювальний сезон. Так рано це роблять другий рік поспіль. Міська влада ухвалила рішення з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.
Що потрібно знати:
- У столиці завершать опалювальний сезон уже другий рік поспіль раніше, ніж зазвичай
- Це пов’язано з потеплінням та необхідністю економити ресурси в умовах війни
- Наприкінці березня синоптики прогнозують похолодання
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Там зазначили, що відключення опалення дозволить мешканцям столиці уникнути зайвих нарахувань.
У публікації йдеться, що хоча відключення житлових будинків розпочнеться з 24 березня, заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.
Не слід забувати, що відключення такої гігантської системи, як київська, займає до 7 днів. Тому якщо 24 березня почнуть перекривати засувки, реально батареї охолонуть в житлових будинках до кінця березня.
Чому так рано?
Варто зазначити, що ще з часів СРСР і до 2015 року "класичною" датою завершення опалювального сезону в Україні вважалося 15 квітня. Однак цей графік помітно змістився. Сьогодні існує два ключові фактори, які впливають на дату завершення опалювального сезону:
Погода. З 2015 року опалення почали відключати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб перевищує +8 градусів. В останні роки такі "температурні вікна" наступають у Києві все раніше через зміну клімату.
Економіка. В умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури та дефіциту газу кожен зайвий день роботи котелень – це величезні витрати. Тому мерія прагне мінімізувати споживання газу, щойно прогноз погоди дозволяє це зробити.
За словами деяких мешканців столиці в останні дні, які були досить теплими, від опалення було навіть спекотно у квартирі, адже за непотрібне тепло доведеться платити. Таким чином, рішення завершити опалювальний сезон зараз можна вважати цілком раціональним.
"Телеграф" склав таблицю, в якій можна побачити, як змінювалася дата відключення тепла у Києві за 20 років.
Прогноз погоди
Додамо, що найближчого тижня погода не дозволить киянам замерзнути. За даними спеціалізованого ресурсу Sinoptik, у темний час доби термометри показуватимуть +6…+8 градусів, а вдень +13…+17. А 27 березня повітря навіть прогріється до +18 градусів.
Проте з 30 березня температура впаде до +8 у світлий час доби. Крім того, синоптики обіцяють дощову погоду.
Раніше ми попереджали, що на початку квітня у Києві може похолодати. Раптові весняні "сюрпризи" весни можуть дійти навіть до снігу.