Зима не відступає: у Львові напередодні Великодня може різко зіпсуватися погода

Зима повернеться у Львів. Це може статися напередодні Великодня — місто засипле опадами.

Синоптики "Метеофор" зробили приблизні прогнози. "Телеграф" розповість детальніше.

Згідно з оприлюдненими даними, за тиждень до свята (яке цьогоріч припадає на 12 квітня) до Львова прийде суттєве похолодання. Якщо ще на початку квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15°C, то вже з середи, 8 квітня, погода різко зіпсується.

Погода у Львові

Сніг та нічні заморозки

Найбільш неприємним сюрпризом стане повернення зимових опадів. Протягом усього тижня перед Великоднем очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень впаде до +3…+4°C. У середині тижня температура повітря вночі опуститься до 0°C, а в інші дні коливатиметься в межах +1…+2°C.

Чим це загрожує господарству

Така погодна аномалія є вкрай небажаною для власників садів та городів. Різке похолодання після періоду першого тепла може бути згубним для плодових дерев, які вже почали прокидатися. Заморозки на ґрунті та мокрий сніг несуть загрозу для ранніх квітів та молодих саджанців, що може негативно вплинути на майбутній урожай.

