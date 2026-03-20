Що таке Ураза-байрам і яке значення має це свято для мусульман

Ураза-байрам — це одне з двох головних свят в ісламі, яке знаменує закінчення священного місяця Рамадан. Цей день у мусульман вважається святом розговіння після посту, який тривав місяць.

Коли Ураза-байрам у 2026 році?

Свято Ураза-байрам безпосередньо пов’язане зі священним місяцем Рамаданом. Він розпочався 19 лютого та завершився 19 березня. Відповідно, свято розговіння Ураза-байрам припадає на 20 березня.

Цього дня мусульмани відзначають завершення посту, якого дотримувались цілий місяць Рамадан. Дата свята "плаваюча", оскільки визначається за місячним календарем.

У чому суть свята Ураза-Байрам?

Ураза-байрам — одне з головних свят мусульманської традиції, яке знаменує закінчення посту на місяць Рамадан. Сама назва перекладається як "свято припинення посту".

Сенс цього свята прямо пов’язаний із духовною практикою, через яку проходять віруючі. Протягом місяця мусульмани відмовляються від їжі та води у світлий час доби, не влаштовують галасливих гулянь, не виявляють зайвих емоцій та багато моляться.

Рамадан для мусульман – це час духовного очищення та роботи над собою. А свято Ураза-байрам підбиває підсумок цього етапу. Після ранкової молитви 20 березня обмеження знімаються і віруючі повертаються до звичайного життя.

Традиції Ураза-байрам

Мусульмани старанно готуються до свята. У них прийнято зустрічати Ураза-байрам у чистоті, тому напередодні усі прибирають будинки та двори.

Також є традиція "фітр-садаку" — це подання милостині нужденним, яку важливо роздати до ранкової молитви у день свята.

Ураза-байрам мусульмани святкують у родинному колі, ходять у гості до сусідів та родичів. На свято готується багато частування, дітям роздають солодощі.

