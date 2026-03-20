Что такое Ураза-байрам и какое значение имеет этот праздник у мусульман

Дата праздника определяется по лунному календарю, поэтому каждый год она "плавает"

Ураза-байрам — это один из двух главных праздников в исламе, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Этот день у мусульман считается праздником разговения после поста, который продолжался месяц.

"Телеграф" рассказывает, что это за праздник Ураза-байрам и как его отмечают мусульмане.

Когда Ураза-байрам в 2026 году?

Праздник Ураза-байрам напрямую связан со священным месяцем Рамаданом у мусульман. Он начался 19 февраля и завершился 19 марта. Соответственно, праздник разговения Ураза-байрам приходится на 20 марта.

В этот день мусульмане отмечают завершение поста, которого придерживались целый месяц Рамадан. Дата праздника "плавающая", так как определяется по лунному календарю.

В чем суть праздника Ураза-байрам?

Ураза-байрам — один из главных праздников в мусульманской традиции, который знаменует окончание поста в месяц Рамазан. Само название переводится как "праздник прекращения поста".

Смысл этого праздника прямо связан с духовной практикой, через которую проходят верующие. В течение месяца мусульмане отказываются от еды и воды в светлое время суток, не устраивают шумных гуляний, не проявляют лишних эмоций и много молятся.

Рамадан для мусульман — это время духовного очищения и работы над собой. А праздник Ураза-байрам подводит итог этому этапу. После утренней молитвы 20 марта ограничения снимаются, и верующие возвращаются к обычной жизни.

Традиции Ураза-байрам

Мусульмане тщательно готовятся к празднику. У них принято встречать Ураза-байрам в чистоте, поэтому накануне все убирают дома и дворы.

Также есть традиция "фитр-садака" — это подача милостыни нуждающимся, которую важно раздать до утренней молитвы в день праздника.

Ураза-байрам мусульмане празднуют в кругу семьи, ходят в гости к соседям и родственникам. На праздник готовится много угощений, детям раздают сладости.

Открытки к празднику

Ранее "Телеграф" рассказывал о весеннем равноденствии в 2026 году. Когда наступает и что нельзя делать в этот день.