Почему мы выходим из супермаркета с полной тележкой, если шли за хлебом: маркетолог о главном трюке

Хитрый план, который работает почти с каждым

Часто люди заходят в магазин только за хлебом, а выходят с полными пакетами покупок. Причина может удивить, ведь дело не только в настроении или внимании. В супермаркетах все продумано до деталей и каждый шаг покупателя имеет значение.

В супермаркетах путь покупателя обычно продуман заранее. Об этом рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

По его словам, покупателей проводят через отделы со свежими продуктами, а затем они проходят почти через весь магазин и только в конце доходят до хлеба и кассы. Из-за этого люди видят много товаров и чаще что-то покупают, даже если не планировали. Именно поэтому полки в глубине магазина обычно заполнены больше, чем передние.

Что скрывается за "выгодными" акциями

Мы также ранее объясняли, что акции часто ставят на товары, чтобы быстро продать продукты, которые уже теряют свежесть или имеют короткий срок годности. Это могут быть салаты, специи или готовые блюда. Покупка таких товаров может оказаться невыгодной.

Фасованные салаты со скидкой нередко испытывают скрытые проблемы. Внутри упаковки скапливается влага, и нижние листья начинают портиться, хотя сверху продукт выглядит нормальным. Также в таких упаковках иногда могут оставаться загрязнения или мелкие организмы, несмотря на обработку.

Специи по весу обычно продают из старых партий. Они долго сохранялись открытыми, потому теряют аромат и вкус. К тому же они могут впитывать влагу, из-за чего слипается и даже появляется плесень.

Готовые блюда в отделах кулинарии также часто продают со скидками до истечения срока. При этом указывают время расфасовки, а не приготовления. Для таких блюд иногда используют продукты, которые уже были близки к списанию.

