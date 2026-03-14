Не 7 квітня. Коли українці відзначають Благовіщення за новим стилем і що не можна робити у свято

Між цим святом та Різдвом — рівно 9 місяців

Україна готується зустріти Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне із дванадцяти найважливіших свят церковного року. Вже традиційно ми відзначаємо його у березні, а не у квітні після переходу на новоюліанський календар.

Благовіщення — це день, коли Архангел Гавриїл з’явився Діві Марії зі звісткою про майбутнє народження Спасителя. Цього дня заведено відвідувати храми та молитися за мир та перемогу. Попри Великий піст, у це свято дозволяється вживання риби та вина.

Коли відзначається Благовіщення по-новому

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) та УГКЦ на новий стиль, дата свята перемістилася на 25 березня. 2026 року цей день припадає на середу.

Благовіщення символізує благу звістку про зачаття Христа. Між цим святом (25 березня) та Різдвом Христовим (25 грудня) – рівно 9 місяців.

Що не можна робити у Благовіщення 2026

Займатися важкою та домашньою працею. Під забороною прибирання, прання, шиття, в’язання та рукоділля. Вважається, що підготовку вдома потрібно завершити напередодні.

Працювати на землі. Не рекомендується копати, садити рослини чи підрізати дерева. Вважається, що земля у цей день відпочиває.

Сваритися та проявляти негатив. Категорично заборонено лаятись, ображати близьких, лихословити чи мститися. День має пройти у мирі та гармонії.

Давати в борг чи виносити речі з дому. Народні прикмети кажуть, що так можна віддати свій достаток та добробут стороннім людям.

Стригтися і заплітати коси. Традиція закликає жінок відмовитися від складних зачісок та стрижок, щоб не "заплутати" свою долю.

Готувати їжу до вечора (по можливості). За старих часів намагалися приготувати основні страви заздалегідь, щоб у святковий день присвятити час молитві.

Нагадаємо, що під час Великого посту особлива увага приділяється молитві, покаянню та відвідинам богослужінь. Завершується піст святом Великодня.