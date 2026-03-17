Начальник одного з ТЦК за рік купив криптовалюти на десятки тисяч (фото)

Начальник Нікопольського районного ТЦК та СП Багнюк Даніїл виявився любителем криптовалюти. За 2025 рік він придбав одразу кілька видів монет на тисячі гривень.

Про це свідчать дані в його офіційній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з документом, за минулий рік військовий придбав таку криптовалюту:

39,01095 Avalanche (AVAX) — за 34 339 гривень;

2.082915 Solana (SOL) — за 15 206 гривень;

138.38148 Aster (ASTER) — за 7319 гривень;

351.52112 Celestia (TIA) — за 13 231 гривень;

1305.1935 Arbitrum (ARB) — за 27 827 гривень;

703.75554 Starknet (STRK) — за 4 112 гривень;

2089.908 Gala (GALA) – за 3 300 гривень.

Разом: 71 тисяча гривень.

Варто зазначити, що за 2025 рік Багнюк заробив у ТЦК 467 245 гривень. Жодної нерухомості чи авто минулого року військовий не купував.

