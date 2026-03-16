До +18, а потім сніг та мороз: коли у Дніпрі очікується різка зміна погоди

Березень вирішив здивувати містян

Кінець березня та початок квітня принесуть у Дніпро нестійку та по-весняному мінливу погоду. Синоптики попереджають про нетривале повернення нічних заморозків і навіть можливий сніг.

За даними синоптиків з "Мeteo", упродовж 23-27 березня у місті переважатиме хмарна погода з періодичними опадами. Денна температура поступово підвищуватиметься від +11 °C на початку тижня до +18 °C у п’ятницю. Ночі залишатимуться прохолодними — від +3 до +9 °C, але поки без значних морозів.

Погода почне різко змінюватися наприкінці тижня. У суботу, 28 березня, очікується дощ і зниження температури до +6…+13 °C. Найбільш відчутне похолодання прогнозують у неділю, 29 березня. Саме цього дня у Дніпрі можливий сніг, а вночі температура опуститься до -1 °C.

У понеділок-вівторок, 30-31 березня, та в перші дні квітня денна температура коливатиметься в межах +9…+12 °C, а вночі становитиме близько +1…+6 °C. Також можливі періодичні дощі.

Коли передбачається сніг. Фото: Мeteo

