До Львова йдуть дощі та сніг: коли знову діставати зимові куртки

Зима ще нагадає про себе

У другій половині березня погода у Львові зміниться — синоптики прогнозують затяжні дощі. А через зниження температури місцями опади можуть переходити у мокрий сніг.

Коли саме погода у Львові погіршиться і в які дні варто очікувати найбільше опадів, спрогнозували у "Meteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

За даними, перші кілька днів наприкінці третьої декади місяця ще будуть комфортними. Зокрема, 23-25 березня у місті очікується мінлива хмарність із проясненнями, без істотних опадів. Денна температура повітря коливатиметься в межах +12…+15 °C, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 0…+2 °C.

Втім, уже з 26 березня погодна ситуація почне змінюватися. До Львова надійде більш вологе та прохолодне повітря, що принесе затяжні опади. У четвер та п’ятницю прогнозують тривалі дощі, місцями помірні, а температура вдень знизиться до приблизно +11…+13 °C. Нічні показники триматимуться на рівні +2…+3 °C.

Найбільш нестійкою погода буде з 28 березня, суботи. Опади посиляться, а через зниження температури можливий мокрий сніг. Денна температура коливатиметься близько +8…12 °C та нічна — +1…3 °C. Найхолодніше буде 31 березня.

Коли йтиме сніг. Фото: Meteofor

