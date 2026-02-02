До +12 у лютому: коли в Дніпрі очікувати найтепліші дні місяця

Разом з плюсовими температурами прийдуть опади

Лютий у Дніпрі почнеться з зимових "мінусів", але ближче до кінця місяця прогноз обіцяє помітні зміни температури, які можуть здивувати.

Температура наприкінці лютого може піднятись аж до +12 градусів. Детальніше про прогноз погоди написав "Телеграф", взявши дані з "Мeteo".

Лютий у Дніпрі розпочнеться з типової зимової погоди. 2-6 лютого температура вдень коливатиметься в межах -10…-3 °C, уночі — до -14…-6 °C. Місцями можливий сніг.

У період 7-13 лютого морози поступово слабшатимуть. Денна температура підійматиметься до –6…0 °C, а в окремі дні — до +1…+2 °C. Вночі ще залишатиметься мінус, місцями до -10 градусів. Протягом майже усіх цих днів очікуються сніг та дощ.

Погода у місті. Фото: Мeteo

Із середини місяця, 14-18 лютого, в Дніпрі прогнозується перехід до м’якшої погоди. Денна температура зросте до 0…+5 °C, а вночі очікується до -7 градусів. Можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Найвідчутніші зміни очікуються в кінці лютого — з 19 по 22 число. У цей період синоптики прогнозують суттєве потепління: вдень температура підвищуватиметься до +6…+12 °C, що більше характерно для березня. Нічні показники також стануть плюсовими — до 9 теплих градусів. Однак у місті задощить.

