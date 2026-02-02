До +12 в феврале: когда в Днепре ожидать самые теплые дни месяца

Вместе с плюсовыми температурами придут осадки

Февраль в Днепре начнется с зимних минусов, но ближе к концу месяца прогноз обещает заметные изменения температуры, которые могут удивить.

Температура в конце февраля может подняться до +12 градусов. Детальнее о прогнозе погоды написал "Телеграф", взяв данные из "Meteo".

Февраль в Днепре начнется с обычной зимней погоды. 2-6 февраля температура днем будет колебаться в пределах -10...-3°C, ночью — до -14...-6°C. Местами возможен снег.

В период 7-13 февраля морозы будут постепенно ослабевать. Дневная температура будет подниматься до -6…0 °C, а в отдельные дни — до +1…+2 °C. Ночью еще остается минус, местами до -10 градусов. На протяжении многих дней ожидается снег и дождь.

Погода в городе. Фото: Мeteo

С середины месяца, 14-18 февраля, в Днепре прогнозируется переход к более мягкой погоде. Дневная температура вырастет до 0…+5°C, а ночью ожидается до -7 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Самые ощутимые изменения ожидаются в конце февраля — с 19 по 22 число. В этот период синоптики прогнозируют существенное потепление: днем температура будет повышаться до +6…+12 °C, что более характерно для марта. Ночные показатели также станут плюсовыми – до 9 теплых градусов. Однако в городе будут идти дожди.

