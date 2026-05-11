Україна втрачає позиції, а Фінляндія рветься в лідери: свіжі прогнози букмекерів на Євробачення 2026

Україна вилетіла з "десятки" лідерів

До старту Євробачення 2026 лишилися лічені дні і букмекерські таблиці продовжують лихоманити. Україна, яку цього року представляє Leléka з піснею Ridnym, після презентації сценічного образу втратила позиції у прогнозах.

На свіжих таблицях Україна опустилася за межі першої десятки та наразі залишається на тій самій позиції, де опинилася ще 7 травня після різкого падіння у рейтингу. Зараз ми на 11-й позиції.

Тим часом головним фаворитом букмекерів несподівано стала Фінляндія — їй прогнозують найбільші шанси на перемогу — з коефіцієнтом 38%. Високо також тримаються Греція, Данія та Франція. Вони посідають другу (13%), третю (11%) та четверту (7%) позиції відповідно.

Ставки букмекерів. Фото: eurovisionworld

А от Швеція, яка традиційно входить до числа фаворитів конкурсу, цього року поки не демонструє звичних результатів у прогнозах. Зараз вона на 10 місці, випереджуючи Україну, але імовірність виграшу — 2%, як і в нашої країни.

Втім, фанати конкурсу добре знають, що ставки букмекерів — далеко не вирок. Україна вже не раз ламала прогнози. Достатньо згадати Kalush Orchestra або Jamala, чиї перемоги теж не завжди виглядали очевидними на старті сезону.

Втім, фанати конкурсу добре знають, що ставки букмекерів — далеко не вирок. Україна вже не раз ламала прогнози. Достатньо згадати Kalush Orchestra або Jamala, чиї перемоги теж не завжди виглядали очевидними на старті сезону.