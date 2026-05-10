Від архівів Ірини Фаріон до копії бабусі в родині Остапчука: українські показали фото своїх мам у День матері

Хтось дістає унікальні дитячі архіви, а дехто залучає штучний інтелект:

Цієї неділі, 10 травня, в Україні відзначається День матері. З цієї нагоди знаменитості масово діляться теплими сімейними кадрами. Хтось показує рідкісні архівні фото, хтось — сучасні зворушливі знімки, а дехто навіть влаштував креативний експеримент із ШІ.

Цьогоріч соцмережі українських зірок буквально заполонили світлини з мамами, дитячі спогади та щирі слова вдячності.

Донька мовознавиці та громадської діячки Ірина Фаріон — Софія Особа — опублікувала архівний кадр із мамою, зроблений багато років тому. На фото сама Софія ще зовсім маленька, а поруч — усміхнена Фаріон, яка тримає доньку на руках.

Музиканти гурту "Антитіла" створили цілий колаж зі світлин, на яких усі учасники гурту позують разом зі своїми мамами. Вийшла доволі домашня і щира добірка. "За кожним з нас — жінка, яка вчила говорити, співати, мріяти й не здаватися. Яка формувала характер та цінності. Яка й сьогодні чекає, хвилюється, читає новини раніше за всіх і телефонує з питанням, у якому — вся її любов: "У тебе все добре?" — йдеться у дописі.

Телеведучий і військовий Даніель Салем поділився особливо зворушливим архівом — фото, де він ще немовля, а мама тримає його на руках. "Мати — це перше справжнє кохання сина, особливо перший син — це останнє справжнє кохання матері", — написав у дописі шоумен.

Реперка alyona alyona підійшла до свята креативно. За допомогою штучного інтелекту артистка створила серію фото, де уявила свою маму в образах русалки, королеви, феї та інших казкових персонажів. Усе це вона опублікувала у святковому дописі.

Волонтер і екстелеведучий Сергій Притула показав фото своєї мами та звернувся до всіх українок із теплими словами: "Усім українським мамам зичу міцного здоровʼя, квітів, посмішок і поменше бентеги на серці! Дякуємо вам за любов, молитви та недоспані ночі!".

Блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко виклала одразу серію світлин із мамою — серед них були як архівні кадри, так і сучасні фото. У підписі Інна написала: "Бачити тебе в своїй посмішці. Чути у власному голосі. Впізнавати тебе в собі на раптових фотографіях. Усвідомлювати, що все, що в мені зараз є, колись створила ТИ, власним тілом. Моє серце, мою шкіру, очі, волосся. Що я є твоє продовження".

Співак Вадим Олійник також опублікував теплі фото з мамою та зізнався, що навіть на відстані відчуває її підтримку. Артист подякував їй за турботу та віру в нього.

Своєю чергою актор Андрій Ісаєнко зробив колаж із різних періодів життя — від дитячих фото з мамою до сучасних спільних кадрів. Серед фото є також знімки із цього підліткового періоду.

Телеведучий Володимир Остапчук показав фото своєї мами разом із маленьким сином Тимуром від дружини Катерини Полтавської. До слова, хлопчик дуже схожий на бабусю — у них майже однакові риси обличчя.

