От архивов Ирины Фарион до копии бабушки в семье Остапчука: украинские показали фото своих мам в День матери

В это воскресенье, 10 мая, в Украине отмечается День матери. Из-за этого знаменитости массово делятся теплыми семейными кадрами. Кто-то показывает редкие архивные фото, кто-то – современные трогательные снимки, а некоторые даже устроили креативный эксперимент с ИИ.

В этом году соцсети украинских звезд буквально заполонили фотографии с мамами, детские воспоминания и искренние слова благодарности.

Украинские знаменательности показали фото с мамами

Дочь языковеда и общественного деятеля Ирина Фарион — София Особа — опубликовала архивный кадр с мамой, сделанный много лет назад. На фото сама София еще совсем маленькая, а рядом улыбающаяся Фарион, которая держит дочь на руках.

Ирина Фарион в молодости с дочерью. Фото: instagram.com/sofiya.osoba

Музыканты группы "Антитела" создали целый коллаж из фотографий, на которых все участники группы позируют вместе со своими мамами. Вышла довольно домашняя и искренняя подборка. "За каждым из нас — женщина, которая учила говорить, петь, мечтать и не сдаваться. Формировавшая характер и ценности. Которая и сегодня ждет, волнуется, читает новости раньше всех и звонит по телефону с вопросом, в котором — вся ее любовь: "У тебя все хорошо?" — говорится в сообщении.

Участники группы "Антитела" с мамами. Фото: instagram.com/antytila_official

Телеведущий и военный Даниэль Салем поделился особо трогательным архивом – фото, где он еще младенец, а мама держит его на руках. "Мать — это первая настоящая любовь сына, особенно первый сын — это последняя настоящая любовь матери", — написал в посте шоумен.

Мама Даниэля Салема. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Реперка Alyona Alyona подошла к празднику креативно. С помощью искусственного интеллекта артистка создала серию фото, где вообразила свою маму в образах русалки, королевы, феи и других сказочных персонажей. Все это она опубликовала в праздничном сообщении.

Волонтер и экс-телеведущий Сергей Притула показал фото своей мамы и обратился ко всем украинкам с теплыми словами: "Всем украинским мамам желаю крепкого здоровья, цветов, улыбок и поменьше тревоги на сердце! Спасибо вам за любовь, молитвы и бессонные ночи!".

Мама Сергея Притулы. Фото: instagram.com/siriy_ru

Блогер и адвокат Инна Мирошниченко выложила сразу серию фотографий с мамой — среди них были как архивные кадры, так и современные фото. В подписи Инна написала: "Видеть тебя в своей улыбке. Слышно в собственном голосе. Узнавать тебя в себе на внезапных фотографиях. Осознавать, что все, что во мне сейчас есть, когда-то создала ТЫ, собственным телом. Мое сердце, мою кожу, глаза, волосы. Что я твое продолжение".

Певец Вадим Олейник также опубликовал теплые фото с мамой и признался, что даже на расстоянии ощущает ее поддержку. Артист поблагодарил ее за заботу и веру в него.

Вадим Олейник с мамой. Фото: threads.com/@oleynikvadim

В свою очередь актер Андрей Исаенко сделал коллаж из разных периодов жизни — от детских фото с мамой до современных совместных кадров. Среди фотографий есть также снимки с этого подросткового периода.

Андрей Исаенко с мамой. Фото:instagram.com/isaenko_andrii

Телеведущий Владимир Остапчук показал фото своей мамы вместе с сыном Тимуром от жены Екатерины Полтавской. К слову, мальчик очень похож на бабушку – у них почти одинаковые черты лица.

Мама Владимира Остапчука с внуком. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

