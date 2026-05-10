Рибалка вловив рідкісного хижака: цей вид може скоро зникнути (фото)

Чому цей вид зникає з водойм України

На гачок потрапила риба, яка скоро може зникнути. Це жерех, якого ще називають білизною. Вид належить до реофілів, що потребують швидкої течії та великої кількості кисню. Особина невелика, в Україні зустрічаються й більші жерехи.

Відповідні знімки зʼявилися у соцмережі Threds. Рибалка розповів, на яку приманку йому вдалося зловити хижака.

"Сьогодні вирішив перевірити жереха, жерех є, але не крупний, клював на "оберталку", ще були клювання і виходи. Тільки починаю вивчати та розбиратись з цією хитрою, але цікавою рибою", – йдеться у дописі.

Рибалка спіймав білизну на спінінг

Рибалка на імʼя Роман, на жаль не вказав точного розміру та ваги улову, а також місця, де відбувалася риболовля.

Зауважимо, що "оберталка" (або блешня-вертушка), на яку повівся жерех, — це один із найпопулярніших та найдавніших видів штучних приманок для лову хижої риби на спінінг. Її використовують для щуки, окуня та форелі та не лише.

Як зазначає іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, у рівнинній частині нашої країни – найгірша ситуація з рибами-реофілами. Йдеться про види, що мешкають лише у водах зі швидкою течією, зокрема білизні.

"Риби-реофіли потребують швидкої течії, з одного боку, і високого вмісту розчиненого у воді кисню, з іншого. Хоча популяції деяких з них ще більш-менш у нормальному стані, наприклад, голавль", — пояснює іхтіологиня.

Довідка: Жерех (також відомий як білизна) — прісноводна хижа риба сімейства коропових (Aspius aspius). Попри приналежність до "мирних" коропових, це один із небагатьох активних хижаків у цій групі.

Жерех полює незвичайним способом: він приголомшує здобич потужним ударом хвоста по воді, після чого збирає оглушену рибу. Характерна риса — велика паща без виражених зубів: здобич він захоплює різким ударом і заковтує цілком.

Часто атакує зграї дрібної риби на поверхні води, створюючи характерні сплески. Основу раціону складають: уклейка, плітка та мальки інших риб.

Довжина білизни зазвичай становить 40-70 см, а маса — 1-4 кг. Великі особини можуть досягати довжини 80-100 см та ваги 8-10 кг.

