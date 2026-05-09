Донька Степана Гіги розкрила подробиці останніх днів життя легендарного артиста

Тетяна Кармазіна
Квітослава Гіга
Квітослава Гіга. Фото Колаж "Телеграфу"

Співачка зізналася, що допомагає їй не зламатися після втрати

Родина народного артиста України Степана Гіги переживає найважчий період. Після трагічної звістки про смерть співака у 2025 році, його донька Квітослава вперше поділилася емоціями від втрати та розповіла, якими були останні дні життя її батька.

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Телеграфу" у матеріалі "Квітослава Гіга про втрату батька, про концерт памʼяті та про цінну пораду від Степана Гіги: "Цей біль не мине ніколи".

За словами доньки, навіть у свої останні дні Степан Гіга залишався для сім’ї головною опорою та натхненником. Він не припиняв підтримувати дітей і вірити в їхнє майбутнє.

Це найважчий період у моєму житті. Цю втрату неможливо описати словами, і я розумію, що цей біль не мине ніколи. Але зараз ми хочемо продовжити його справу, тому що до останніх днів тато говорив лише про те, як він нами пишається й як сильно вірить у нас. Саме це сьогодні дає сили рухатися далі

Квітослава Гіга

Степан Гіга з сином Степаном, дочкою Квітославою і онуком Даніелем. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Степан Гіга був відомий не лише своїм талантом, а й мудрістю. Квітослава згадує, що батько завжди знаходив правильні слова у складні моменти, і саме цих розмов їй зараз бракує найбільше. Вона також розповіла про найважливішу настанову від тата.

Для мене цінні всі поради тата. Він завжди знаходив дуже правильні й влучні слова. І зараз мені дуже не вистачає тих моментів, коли ми могли просто сісти й душевно поговорити. Коли мені важко, я часто думаю: "А що б мені зараз порадив тато?". І це справді допомагає. Напевно, головна його порада — вірити в себе так, як він вірив у мене

Квітослава Гіга

Нагадаємо, що Степан Гіга помер у 66 років внаслідок хвороби в грудні минулого року. Співака поховали у Львові, а серед присутніх на церемонії прощання була родина артиста, його друзі та колеги.

