"Вперше подивлюсь цю шляпу". В шоу "Холостяк" хочуть бачити відомого співака (фото)

Поки мережа продовжує обговорювати скандал навколо головного героя 15-го сезону шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова, у Threads з'явився пост, який завірусився за лічені години.

Користувач під ніком feo_sale зробив заяву, яка відгукнулася багатьом українців. "Я ніколи не дивився шоу "Холостяк". Офіційно заявляю — якщо СТБ запросить Володимира Дантеса, то я вперше подивлюсь цю шляпу", — написав автор посту.

Для наочності він додав два фото: на одному — Дантес із червоною трояндою, на іншому — Олександр Кравцов, якого отримав роль героя нового сезону, але вже потрапив у гучний скандал через роботу в московському ЦСКА у 2015 році.

Думки підписників розділилися, хоча більшість погодилася: Дантес зробив би це шоу "легендарним". Проте фанати хвилюються за репутацію артиста. Користувачі також зазначають, що Володимир міг би стати найцікавішим героєм за всю історію проєкту завдяки своєму інтелекту та почуттю гумору, проте формат реаліті вважають "занадто дрібним" для нього.

"Якщо Дантес стане холостяком, то кількість розлучень різко зросте)))";

"Володимир занадто тяжко працював, щоб отримати таку популярність і прихильність людей! У нього відмінне почуття гумору, але в такому л*йні він ніколи не зніметься!";

"Не треба, я не готова кенселити Дантеса";

"Але я думаю, що Дантес себе дуже поважає і не буде зніматися в цій фігні. А хотілося б :)".

Особисте життя артиста

Нагадаємо, що після гучного розлучення з Надею Дорофєєвою Володимир Дантес перебував у стосунках із дизайнеркою Дашею Кацуріною. Проте нещодавно стало відомо про розрив пари.

