"Стіл був завалений грошима": відомий актор пригадав, як продавав одяг Коломойському і Філатову

Актор зізнався, що постійними клієнтами були українські мільйонери

Відомий український актор Костянтин Октябрський, зірка серіалів "Парочка слідчих", "Встигнути до 30", "Шпиталь" тощо зізнався, що до того, як стати відомим, працював в елітному бутіку одягу. Його клієнтами були мільйонери та політики.

За словами Октябрського, там він був продавцем близько п’яти років у мультибрендовому бутику в Дніпрі. Серед відвідувачів, як він стверджує, бували відомі публічні фігури, зокрема Ігор Коломойський, Борис Філатов і всі зірки, які приїжджали до міста. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Це був сегмент ультралюксу, де одна річ могла коштувати "100–150, 200, 250 тисяч євро". Найчастіше йшлося про шуби та дизайнерські речі, які купувалися не одинично — заможні люди були постійними клієнтами. Октябрський також пригадує, що середній чек у такому магазині міг сягати "30–40 тисяч доларів", а розрахунки інколи відбувалися готівкою.

"Я перший раз в житті побачив, коли людина розраховувалась за шубу — середній чек був 20–30 тисяч євро, в гривнях налом. Просто стіл був завалений грошима", — розповів він

Актор стверджує, що серед клієнтів були відомі українські мільйонери та люди, пов’язані з політичним і бізнес-середовищем, які приїжджали до Дніпра і регулярно купували дорогі речі для себе та своєї сім'ї.

"Ну ось мені дзвонить клієнт, каже там зараз прийде моя донька там безлі. Я говорю: "Питань немає, Сергій Федорович Прокаєв". Це відомий український мільйонер. Зараз він за кордоном мешкає. Я: "без питань"", — поділився актор

Він також згадує, що робота в такому бутику вимагала високого рівня підготовки персоналу. Це і знання брендів, тканин і навіть уміння підтримувати розмову з клієнтами рівня великого бізнесу.

