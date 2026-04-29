"Стол был завален деньгами": известный актер вспомнил, как продавал одежду Коломойскому и Филатову

Актер признался, что постоянными клиентами были украинские миллионеры

Известный украинский актер Константин Октябрьский, звезда сериалов "Парочка следователей", "Успеть до 30", "Шпиталь" и т.д. признался, что до того, как стать известным, работал в элитном бутике одежды. Его клиентами были миллионеры и политики.

По словам Октябрьского, он был продавцом около пяти лет в мультибрендовом бутике в Днепре. Среди посетителей, как он утверждает, бывали известные публичные фигуры, в частности Игорь Коломойский, Борис Филатов и все приезжавшие в город звезды. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

Константин Октябрьский. Фото: скриншот с видео

Это был сегмент ультралюкса, где одна вещь могла стоить "100-150, 200, 250 тысяч евро". Чаще всего речь шла о шубах и дизайнерских вещах, которые покупались не единично — состоятельные люди были постоянными клиентами. Октябрьский также напоминает, что средний чек в таком магазине мог достигать "30-40 тысяч долларов", а расчеты иногда происходили наличными.

"Я первый раз в жизни увидел, когда человек рассчитывался за шубу — средний чек был 20-30 тысяч евро, в гривнах налом. Просто стол был завален деньгами", — рассказал он.

Актер утверждает, что среди клиентов были известные украинские миллионеры и люди, связанные с политической и бизнес-средой, которые приезжали в Днепр и регулярно покупали дорогие вещи для себя и своей семьи.

"Ну вот мне звонит клиент, говорит, там сейчас придет моя дочь там безлим. Я говорю: "Вопросов нет, Сергей Федорович Прокаев". Это известный украинский миллионер. Сейчас он за границей живет. Я: "без вопросов"", — поделился актер

Он также упоминает, что работа в таком бутике требовала высокого уровня подготовки персонала. Это и знания брендов, тканей и даже умение поддерживать разговор с клиентами уровня крупного бизнеса.

