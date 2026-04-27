Том Гарді йде з кіно: чому зірка "Венома" зникне з екранів

Актор має серйозні проблеми зі здоров'ям

Відомий британський актор, зірка фільмів "Веном", "Легенда Г'ю Гласса" та "Гострі картузи" Том Гарді, який нещодавно показав "пивне" пузико, може на тривалий час зникнути з екранів після завершення роботи над другим сезоном кримінальної драми "MobLand". Пауза в кар'єрі може тривати кілька років.

За даними dailymail, зірка Голлівуду має намір піти у своєрідну відпустку після завершення зйомок популярного серіалу від Paramount+. Зазначається, що таке рішення він ухвалив, аби відновитися після інтенсивної роботи.

Ще торік актор відверто розповідав про проблеми зі здоров’ям, які накопичилися через фізично виснажливі ролі. Зокрема, 48-річний Гарді повідомляв, що переніс дві операції на колінах, має грижу міжхребцевого диска та страждає на ішіас. За його словами, стан лише погіршується.

Водночас існує припущення, що причиною паузи може бути не лише здоров’я, а й бажання більше часу проводити з родиною. Гарді одружений із Шарлотта Райлі, з якою познайомився у 2009 році на зйомках "Грозового перевалу". Подружжя виховує двох дітей віком 10 і 7 років. Крім того, актор має 17-річного сина від попередніх стосунків із Рейчел Спід.

Том Гарді та Рейчел Спід. Фото: Getty Images

Наразі зйомки другого сезону "MobLand" уже завершено. У серіалі Гарді виконує роль Гаррі Да Соузи — "вирішувача проблем" для впливової лондонської кримінальної родини Гарріганів, яку очолюють персонажі у виконанні Пірс Броснан та Гелен Міррен.

Дата прем’єри нового сезону поки що не оголошена. Водночас перший сезон серіалу став одним із найуспішніших проєктів платформи минулого року, тож інтерес до продовження залишається високим. Не виключено, що після виходу "MobLand" глядачі не побачать Гарді на екранах протягом тривалого часу.

