Потяг зупинили, а пасажирів вивели: Ольга Сумська показала кадри евакуації дорогою на виставу

Акторка поспішала на виставу

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно послала Цимбалюка, разом із колегами пережила тривожну дорогу до Харкова. Їхній потяг зупиняли, а пасажирів двічі евакуйовували під час поїздки.

За словами самої акторки, вона їхала до міста разом із театральною трупою, щоб зіграти виставу. Однак дорогою, ймовірно через повітряну тривогу, пасажирів попросили залишити вагони. Евакуація відбувалася двічі, через що потяг затримався на три години. Про це Сумська розповіла у сторіс.

Акторка записала сторіс просто з поля, де й зупинився потяг. Вона також показала й інших пасажирів.

Попри складну ситуацію, все обійшлося без надзвичайних подій. Потяг зрештою продовжив рух і прибув до Харкова.

"Дві евакуації… Потяг прийшов на три години пізніше, але глядач чекає. Дякую, рідні", — написала Сумська

Вже після прибуття Ольга Сумська опублікувала відео з центру міста, де підтвердила, що команда на місці. Вона зазначила, що, попри всі труднощі в дорозі, актори не скасували виступ, адже на них чекали глядачі.

Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

