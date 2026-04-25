"СТБ пробило дно". Українці лютують через нового героя "Холостяка", що грав за Росію

Українець грав за московський ЦСКА під час війни

Телеканал СТБ опинився у центрі гучного скандалу після оголошення головного героя 15-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк". Новим обранцем став капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов. Проте замість захоплення мережу накрила хвиля обурення через факти з біографії спортсмена.

Головна претензія українців полягає у тому, що у 2015 році — вже після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі — Кравцов підписав контракт із московським ЦСКА. Цей клуб є центральним спортивним об'єктом у РФ, тієї самої, що вже тоді вбивала українців.

В’ячеслав Кравцов грав у московському ЦСКА

На офіційній сторінці проєкту в Instagram під промо-відео нового сезону розгнівані користувачі буквально "засипали" творців незручними питаннями:

"А гра в московському ЦСКА в 2015, після окупованого Криму і частини Донбасу, для капітана збірної є нормальною практикою?"

"Розкажіть, чому ви берете Холостяком людину, яка в 2015 грала за російську команду, зараз купа підписок на масквічєй?"

"Але ж гра в ЦСКА в 2015 році… під час війни 😬" — пишуть обурені коментатори.

Поки що ні сам В’ячеслав Кравцов, ні представники телеканалу СТБ офіційно не прокоментували це. Користувачі соцмереж звинувачують проєкт у нехтуванні цінностями суспільства під час повномасштабної війни, називаючи такий вибір героя "пробиттям чергового дна".

СТБ уже не вперше опиняється в центрі скандалів довкола шоу "Холостяк". Зокрема, минулого року головним героєм обрали актора Тараса Цимбалюка, який раніше слухав російську музику.