Даша Квиткова готовится к свадьбе? Блогерша засветилась в фате (фото)

Невеста примерила праздничный аксессуар

Известная украинская блогерша и инфлюенсер Даша Квиткова заинтриговала сеть своим появлением в свадебном образе после того, как обручилась со звездой "Динамо".

Кадры, на которых Квиткова примеряет нежную белую фату, появились не на ее собственной странице, а в Instagram другой популярной блогерши и флориста — Анастасии Скальницкой. На фото Даша смотрится счастливой.

Как выяснилось, свадебный аксессуар стал частью съемочного процесса. Даша Квиткова стала новой героиней выпуска популярного проекта Скальницкой под названием "Цветочный ревизор". Пока неизвестно, была ли фата лишь элементом шоу, или Даша таким образом намекает на нечто большее.

Кто он – избранник Даши Квитковой?

Новым любимым 27-летней блогерши стал Владимир Бражко — 23-летний полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины. Их роман начался весной 2025 года, и хотя пара поначалу держала отношения в секрете, уже летом они начали открыто появляться вместе на публике и делиться романтическими фото.

6 сентября 2025 года Владимир сделал Даше предложение во время свидания, и она сказала "да". Пара планирует организовать свадьбу в теплое время года. Также футболист быстро нашел общий язык с 4-летним сыном Даши от первого брака – Львом.