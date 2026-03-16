Блогерка Квіткова показала, як змінився її син від екс-"Холостяка" - засвітився і зірковий вітчим (фото)

Блогерка показала, як вони проводять разом вихідний

Відома українська блогерка Дар'я Квіткова, якій восени освідчився футболіст Володимир Бражко, поділилася новими кадрами зі своїм сином від телеведучого Микити Добриніна. У сторіс вона показала, як підріс Лев, а також несподівано "засвітився" і нинішній обранець блогерки.

В Інстаграм Квіткова опублікувала кілька моментів із сімейного вихідного. Спершу блогерка розповіла, що її син побував у перукарні — хлопчик зробив нову стрижку. Разом із ним до салону пішов і Бражко.

Цим їхній спільний день не обмежився. Після візиту до перукаря вони вирушили до планетарію. Квіткова показала кілька кадрів із прогулянки та зізналася, що сім'я вирішила провести вихідний разом. Маленькому Леву сподобався перегляд про динозаврів.

Син Даші Квіткової Лев. Фото: instagram.com/kvittkova/

Син Даші Квіткової Лев та Володимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/

Нагадаємо, Даша Квіткова стала відомою після участі у романтичному шоу "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Пара одружилася у 2020 році, а вже за рік у них народився син Лев. Однак згодом подружжя повідомило про розлучення.

Після розриву блогерка будувала кар'єру, а за якийсь час стали ходити чутки про її стосунки з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком. Вони поступово почали з’являтися разом у соцмережах, а згодом підтвердили роман. Зараз Квіткова дедалі частіше ділиться кадрами спільного життя, і схоже, що Бражко знаходить спільну мову з її сином.

