"СТБ пробило дно". Украинцы лютуют из-за нового героя "Холостяка", игравшего за Россию

Украинец играл за московский ЦСКА во время войны

Телеканал СТБ оказался в центре громкого скандала после оглашения главного героя 15-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк". Новым избранником стал капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. Однако вместо захвата сеть накрыла волна возмущения из-за фактов из биографии спортсмена.

Главная претензия украинцев состоит в том, что в 2015 году – уже после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе – Кравцов подписал контракт с московским ЦСКА. Этот клуб является центральным спортивным объектом в РФ, той самой, которая уже тогда убивала украинцев.

Вячеслав Кравцов играл в московском ЦСКА

На официальной странице проекта в Instagram под промо-видео нового сезона разгневанные пользователи буквально "засыпали" создателей неудобными вопросами:

"А игра в московском ЦСКА в 2015 году, после оккупированного Крыма и части Донбасса, для капитана сборной является нормальной практикой?"

"Расскажите, почему вы берете Холостяком человека, который в 2015 играл за российскую команду, сейчас куча подписок на москвичей?"

"Но игра в ЦСКА в 2015 году… во время войны 😬" — пишут возмущенные комментаторы.

Пока что ни сам Вячеслав Кравцов, ни представители телеканала СТБ официально не прокомментировали это. Пользователи соцсетей обвиняют проект в пренебрежении ценностями общества во время полномасштабной войны, называя такой выбор героя "пробиванием очередного дна".

СТБ уже не впервые оказывается в центре скандалов вокруг шоу "Холостяк". В частности, в прошлом году главным героем избрали актера Тараса Цымбалюка, ранее слушавшего русскую музыку.