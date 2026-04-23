Замість стін — руїни: що зараз зі зруйнованим Росією будинком в Києві та як допомогли постраждалим

Влада звітує про ремонти і компенсації

За рік після російського удару по Святошинському району Києва, внаслідок якого загинули 13 людей та поранені майже сто, на місці удару досі залишаються руїни постраждалих будинків. 12 квартир в одному з них були зруйновані вщент, ще два — потребують ремонту.

Що потрібно знати:

Щонайменше два будинки відновлюють, вартість робіт понад 140 млн грн

Один із будинків вирішили демонтувати після руйнування

Мешканці отримали 13 сертифікатів на понад 21,8 млн грн

"Телеграф" дізнався, що вже зробила столична влада для постраждалих родин, чи будуть ремонтувати пошкоджені будинки та, чи отримали мешканці зруйнованого житла компенсацію або ж тимчасові квартири.

За даними Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА під час того обстрілу були пошкоджені 173 багатоквартирні будинки, з яких 106 розташовані на території Святошинського району.

Постраждалий будинок у Святошинському районі 24 квітня 2025 року/ Ян Доброносов

Удар забрав понад 10 життів/ Ян Доброносов, 24 квітня 2025 року

Відновлювальні роботи вирішили проводити на двох об’єктах — по вул. Тернопільській, 7-А та пров. Кременецькому, 3. Наразі вже розроблені проєкти, визначені підрядники та укладені договори. Вартість робіт (замовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ") загалом:

понад 107,3 млн грн — вул. Тернопільська, 7-А,

— вул. Тернопільська, 7-А, понад 32,5 млн грн — пров. Кременецький, 3.

"По вказаних будинках проведені процедури закупівель будівельних робіт, визначено виконавців робіт, з якими укладено підрядні договори", — йдеться у відповіді Департаменту.

У Святошинській РДА повідомили, що на тих об'єктах, де замовником капітального ремонту є адміністрація, коштуватимуть роботи приблизно 112,3 мільйона гривень. Однак адреси, де проводитимуть роботи не повідомлялись.

В частині будинків знесло балкони та скло у вікнах/ Ян Доброносов, 24 квітня 2025 року

Залишились лише руїни — пошкоджений будинок досі стоїть

Будинок по пров. Кременецькому, 5 вирішили не відновлювати та демонтувати. "Наразі триває процедура укладання договору на розроблення проєктно-технологічної документації для виконання демонтажних робіт", — кажуть чиновники. В цьому будинку втратили житло мешканці 12 квартир.

Частина квартир в будинку була не приватизована. Наразі постійні комісії КМДА розглянули та включили до порядку денного проєкт рішення про придбання приміщень для мешканців цих квартир.

Частина будинку обвалилась/ Ян Доброносов, 24 квітня 2025 року

В КМДА заявляють про те, що при пошкодженні чи знищення житла через атаки Росії, постраждалих розселяють в гуртожитках, готелях тощо на короткий термін. Водночас потім мають розселяти на тимчасове житло. Перелік до розселення затверджується особливими списками та розпорядженням КМДА — мешканцям потрібно тільки платити за комунальні послуги. Як зауважили в адміністрації Святошинського району — помешкання для забезпечення житлом мешканців зруйнованих квартир державній адміністрації не передавалися.

Якщо житло було пошкоджене чи зруйноване можна подати документи на компенсацію через "єВідновлення" — заяви розглядає комісія по черзі. Використати кошти можна на відновлення вікон, ремонт даху, систем опалення тощо. Якщо житло зруйноване — видають сертифікат, за який можна придбати нове житло.

Мешканці будинку у пров. Кременецькому, 5 отримали 13 житлових сертифікатів на загальну суму понад 21,8 млн грн. Також мешканці інших пошкоджених в той день будинків отримали 483 компенсації на суму понад 42,4 млн грн.

Так виглядає зруйнований будинок у Святошинському районі в квітні 2026 року

Як повідомили у Святошинській РДА, постраждалим мешканцям також призначалась адресна одноразова матеріальна допомога. Зокрема опрацьовано 914 заяв про пошкоджене житло (одноразова виплата 10 тисяч грн), та для тих, хто потребував тимчасового відселення — по 40 тисяч грн, загальна кількість заяв — 290. Списки одержувачів передали до КМДА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ремонт житла після прильотів частково компенсували міжнародні донори, проте ситуацію сповільнювала бюрократія. Загалом же проблема з відновленням тисяч пошкоджених у столиці будинків досі стоїть надзвичайно гостро.