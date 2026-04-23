Бывший муж Ани Лорак "набросился" на популярного шоумена (видео)

Выходка в киевском спортзале рассмешила всех

Пока певица-предательница Ани Лорак продолжает строить карьеру в стране-агрессоре, ее бывший супруг Мурат Налчаджиоглу демонстрирует свою привязанность к Украине и отличное чувство юмора. На этот раз "жертвой" турецкого бизнесмена стал известный телеведущий Вячеслав Соломка.

Известно, что Мурат и Вячеслав — давние друзья, которые часто проводят время в общих компаниях. На днях мужчины заглянули в Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного в Киеве.

Цель визита была вдохновляющей — поддержать будущих олимпийских чемпионов. Однако без юмора не обошлось: друзья сняли несколько шутливых роликов для соцсетей.

Соломка опубликовал в сторис Instagram видео. Шоумен предстал в кадре в комичном надувном костюме сумоиста. В какой-то момент на него эффектно "напал" Налчаджиоглу.

Бизнесмен, подражая героям боевиков, высоко вскинул ногу в сторону ведущего с громким криком: "Уаааааааа!". Неожиданный перформанс вызвал взрыв смеха у всех присутствующих в зале.

Что известно о браке Мурата и Ани Лорак

Напомним, что отношения турецкого бизнесмена и украинской певицы начались в середине 2000-х, а в 2009 году пара официально расписалась. В 2011 году у них родилась дочь София. Однако красивая история закончилась в 2019 году — пара развелась.

Сегодня экс-супруги придерживаются кардинально разных позиций: Лорак замалчивает войну и остается в РФ, в то время как Мурат четко обозначил свою проукраинскую позицию и продолжает развивать бизнес и жить в Киеве.