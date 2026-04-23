Єлизавета II сміялася з Меланії навіть перед смертю: королева дуже дивно ставилася до дружини Трампа

Розкрито маловідомий бік королеви

Нова книга відомого королівського репортера Сьюзан Пейдж "Королева та її президенти" відкрила завісу таємниці над відносинами Єлизавети II з лідерами країн та їхніми дружинами. Виявляється, покійна королева була "майстерною пародисткою".

Ми звикли бачити британську королеву символом стриманості та суворого етикету, але, як з’ясувалося, за стінами палацу монарх дозволяла собі дотепні витівки, передає SHEfinds.

Згідно з книгою Пейдж, під час першого президентського терміну Дональда Трампа Єлизавета II неодноразово розважала своє оточення, зображуючи Меланію Трамп. Королева майстерно передавала "мовчазну і відсторонену" манеру поведінки першої леді. Ба більше, вона навіть порівнювала Меланію з легендарною зіркою німого кіно Гретою Гарбо, відомою своїм загадковим образом і потягом до усамітнення.

Візит Трампа до Британії у 2019 році. Фото: Getty Images

Хоча багато хто міг би побачити в цьому іронію, автор книги зазначає, що королева, можливо, мала набагато більше симпатії до Меланії, ніж вважалося раніше — просто виражалася вона в такій своєрідній формі.

Меланія Трамп стала далеко не першою "жертвою" королівського гумору. Сьюзан Пейдж пише, що свого часу Єлизавета із задоволенням пародіювала Ненсі Рейган. Об’єктом жартів став знаменитий "погляд обожнювання", яким Ненсі незмінно дивилася на свого чоловіка Рональда під час його виступів. Королева настільки точно копіювала цей вираз обличчя, що її близькі не могли стримати сміху.

Ненсі Рейган дивиться на чоловіка у 1982 році. Getty Images

Нагадаємо, що 21 квітня Єлизаветі II могло б бути 100 років.