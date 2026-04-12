Лорак у церкві розлютила українців цинічним привітанням про "світло і добро" (фото)

Навіть Гордон "попустив" артистку

Поки Росія продовжує щодня атакувати українські міста, зрадниця Ані Лорак, яка обрала сторону агресора, вирішила поговорити про "мир та добро". Співачка, що ігнорує геноцид власного народу, нарвалася на хвилю гніву після спроби продемонструвати свою "духовність".

12 квітня Лорак опублікувала пост у Threads, де позує в церкві з великоднім кошиком. Російською мовою вона видала порцію роздумів про "внутрішнє повернення до себе".

Сьогодні не хочеться гучних слів. Хочеться тиші всередині. Іноді ми проходимо крізь багато що — втрачаємо, сумніваємося, закриваємося… але все одно в якийсь момент знаходимо в собі світло. Для мене Великдень — не лише про традиції. Це про внутрішнє повернення. До себе. До віри. До того, що важливо по-справжньому. Бережіть своє серце. Нехай у ньому буде більше миру, добра та любові. І нехай це світло залишається з вами, незважаючи ні на що. Зі святом, мої дорогі! Ані Лорак

Реакція українців та публічних діячів не забарилася. Користувачі нагадали "голубці миру", що її мовчання про війну та податки у РФ безпосередньо фінансують вбивства її ж земляків. Журналіст Дмитро Гордон коротко прокоментував пост: "Як багато порожніх, безглуздих слів. Душа хоч болить іноді?".

Народний депутат Роман Грищук теж не стримав емоцій: ""Тиша всередині" була, коли на твою Батьківщину Росія напала і вбивала мирних українців".

У коментарях під постом розгорілося справжнє пекло для зрадниці. Українці прямо висловили все, що думають про "світло" в душі Лорак:

"Нічого спільного між тобою і традиціями. Ти зрадила їм, служачи вбивці, який знищує могили твоїх предків".

"Святоша, про яке світло всередині ти можеш говорити? Одна темрява в тобі та гниль".

"Деякі серця вже ніколи битись не будуть, і ви розумієте чому".

"Ніякі храми не відмолять твою зраду і кровожерливість".

"Слава Україні! А на Вас чекає те, що й інших зрадників".

Таким же зрадником виявився і український хореограф Василь Козарь. Танцівник із Мукачева і переможець "Танцюють всі" тепер створює шоу для путіністів.