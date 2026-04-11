LELEKA показалася в обіймах суперника на "Євробаченні" (фото)

Співачка вже готується до пісенного конкурсу

Українська співачка LELEKA, яка представить Україну на "Євробачення 2026", вже почала знайомитися з суперниками. Артистка поділилася у соцмережах спільним фото з представником Данії.

На знімку виконавці позують в обіймах і виглядають максимально дружньо — без натяку на конкуренцію. Такий вайб зараз стає новою нормою для Євробачення. За кулісами артисти все частіше підтримують одне одного, навіть якщо на сцені борються за перемогу. Свіжим знімком LELEKA поділилася в Інстаграм.

Йдеться про Серена Торпегора Лунда, який виступатиме цьогоріч від Данії із піснею "Før vi går hjem". Його вже називають одним із помітних представників північної сцени.

Співачка Лелека і Серен Торпегор Лунд. Фото: instagram.com/leleka_music/

Цьогорічний конкурс Євробачення 2026 відбудеться у Відні. Саме Австрія приймає шоу після перемоги на попередньому конкурсі. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня 2026 року.

Традиційно у змаганні візьмуть участь 35 країн, а сам конкурс складатиметься з двох півфіналів і гранд-фіналу. Цьогоріч про бойкот офіційно заявили 5 країн: Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія на знак протесту через участь Ізраїлю.

