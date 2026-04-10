Пісню України на "Євробачення-2026" раптово переспівали російською: чим закінчився скандал

У мережі спалахнув скандал навколо конкурсної пісні представниці України на "Євробаченні-2026" співачки LELÉKA.

Користувачі виявили російськомовну версію її хіта "Ridnym", що викликало хвилю обурення. "Що за…?", — задалися питанням у threads українські єврофани.

"Телеграф" з’ясував, звідки "ростуть ноги" і як на це відреагувала громадськість. Виявляється, ролик був опублікований на YouTube-каналі SounZgood IT, зареєстрованому в Італії. Цей ресурс спеціалізується на створенні кавер-версій найпопулярніших композицій різними мовами світу. Однак ніякого "живого" виконання там немає — усі треки генеруються за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Подібні канали, як правило, мають виключно комерційні цілі: набрати якнайбільше переглядів і заробити на монетизації. Проте спроба адаптувати українську пісню мовою країни-агресора під час повномасштабної війни виглядає вкрай цинічно. Особливо для тих самих українців.

Українські користувачі соцмережі відреагували миттєво. Під відео швидко з’явилися коментарі про те, що пісню створено нейромережею, а активісти закликали масово скаржитися на публікацію за недоречний контент. На цей час відео з російською версією "Ridnym" видалено з каналу.

Примітно, що при цьому версії пісні LELÉKA іспанською та грецькою мовами, створені тим же каналом, все ще залишаються у відкритому доступі.

