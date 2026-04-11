LELEKA показалась в объятиях соперника на "Евровидении" (фото)

Украинская певица LELEKA, которая представит Украину на "Евровидение 2026", уже начала знакомиться с соперниками. Артистка поделилась в соцсетях совместным фото с представителем Дании.

На снимке исполнители позируют в объятиях и выглядят максимально дружелюбно без намека на конкуренцию. Такой вайб сейчас становится новой нормой для "Евровидения". За кулисами артисты все чаще поддерживают друг друга, даже если на сцене борются за победу. Свежим снимком LELEKA поделилась в Инстаграмм.

Речь идет о Серене Торпегоре Лунде, который будет выступать в этом году от Дании с песней "Før vi går hjem". Его уже называют одним из видных представителей северной сцены.

Певица LELEKA и Серен Торпегор Лунд. Фото: instagram.com/leleka_music/

Нынешний конкурс Евровидения 2026 состоится в Вене. Именно Австрия принимает шоу после победы на прошлогоднем конкурсе. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая 2026 года.

В соревновании примут участие 35 стран, а сам конкурс состоит из двух полуфиналов и гранд-финала. В этом году о бойкоте официально заявили 5 стран: Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия в знак протеста из-за участия Израиля.

