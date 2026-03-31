Більше пишуть про Грицика та Одарку. В мережі стривожені підготовкою України до "Євробачення"

Як лелеки Грицик та Одарка стали популярнішими за саму співачку

Підготовка України до участі в Євробачення 2026 опинилася в центрі обговорень у соцмережах. Окрім того, що гурту Leleka знайшли заміну, користувачі звернули увагу на обмежену кількість новин про представницю країни та загалом стриману інформаційну кампанію за майже місяць до конкурсу.

Ще раніше учасниця від України — співачка LELEKA — відверто зізнавалася, що станом на останні тижні навіть не починала повноцінну підготовку до конкурсу. За її словами, вона була шокована масштабами витрат — участь у "Євробаченні" потребує десятків тисяч доларів, а іноді й більше. При цьому питання фінансування досі залишається відкритим — пошук спонсорів ще не розпочався, хоча до травня залишилися лічені тижні.

На цьому тлі в соцмережах почав ширитися допис користувачки Threads, який викликав активну реакцію. "Ноу коментс… дуже потужна кампанія та підготовка… дуже прикро… навіть без номера я так розумію грошей немає… Невже навіть не будемо представлені? Що думаєте з цього приводу?".

До публікації вона додала скрін результатів пошуку. За запитом "leleka" у Google — лише одна новина про артистку, яка представить Україну на "Євробаченні". Водночас більшість результатів стосується пари лелек — Грицика та Одарки.

Йдеться про білих лелек, за життям яких українці стежать у режимі онлайн. Птахи вже стали впізнаваними героями мережі, а їхні трансляції стабільно збирають увагу користувачів.

