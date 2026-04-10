Стрілки рухаються інакше: чоловік Полякової засвітив у Гордона цікавий годинник (фото)

На руці бізнесмена помітили рідкісний екземпляр

Поки мережа обговорює відверте інтерв’ю чоловіка співачки Олі Полякової, справжні поціновувачі стилю звернули увагу на його руку. 63-річний український бізнесмен Вадим Буряковський з’явився на інтерв’ю у Дмитра Гордона з аксесуаром.

Автор популярного блогу про годинники "cats_and_watches" у Threads помітив на руці Вадима рідкісну модель від легендарного бренду. "До речі, а Вадік Полякової на дуже класних годинниках пересувається. В останньому інтерв’ю Гордону ми його помітили в моделі від Gerald Genta", — йдеться у дописі.

У чому особливість годинника?

Вартість такої моделі становить приблизно €5 800 (близько 250 000 гривень). Це творіння Джеральда Дженти — одного з найвідоміших годинникових дизайнерів у світі. Головна "фішка" аксесуара — у способі відображення часу. Замість звичного ходу стрілок тут використані:

Jumping hour — цифра години змінюється миттєво у спеціальному віконці.

Ретроградні хвилини — стрілка не йде по колу, а доходить до кінця шкали й "стрибає" назад на нуль.

"Годинник відносно недорогий, але точно не масовий. Це той випадок, коли "якщо ви в темі — ви зрозумієте"", — додає автор блогу.

Користувачі в коментарях підтримали такий вибір бізнесмена:

"Годинник, як і сам Вадік. Саме те, що так потрібно в цьому переповненому інфопросторі однотипними та такими схожими між собою людьми"

"5800 євро — це дуже бюджетно для годинника такого рівня, але те, що Вадік має смак, уже знають всі!"

Раніше у мережі також звернули увагу на головний убір Буряковського. Аксесуар коштує як середня зарплата в Україні.