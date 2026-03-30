"Не принижуй Вадіка". Полякову "атакували" хейтери через слова про чоловіка (відео)

Аудиторія не оцінила дотепність зірки

Українська співачка Оля Полякова спробувала пожартувати над нещодавнім інтерв’ю чоловіка Дмитру Гордону після свого виступу. Проте це обернулося для артистки хвилею критики у мережі.

29 березня під час концерту в Дніпрі глядачі почали скандувати ім'я чоловіка співачки — бізнесмена Вадима Буряковського. Реакція Полякової не забарилася, проте її слова багатьом здалися занадто різкими.

Артистка зі сцени прокоментувала інтерв’ю чоловіка. Відео з цією промовою швидко розлетілося в Threads, де користувачі не оцінили гумор зірки.

Вадік? Мені сподобався у Threads (мем — ред.): як виглядає язик-помело? І його фотографія. Уже наговорив – так наговорив. Узагалі, тримайте чоловіків удома. Закрийте їх на замок. Бо мій Вадік – це як у баби в льоху стояв компот, він перекис і в якийсь день стрельнув Оля Полякова

Під постом користувачки veronika.a18 розгорілася справжня дискусія. Українці закидають співачці неповагу до чоловіка, який старший за неї на 16 років.

"Оля, не принижуй Вадіка! Він нічого образливого не сказав", "Вона в моїх очах дуже впала", "Дуже смішно… аж соромно", — пишуть обурені підписники в коментарях.

Нещодавно Буряковський дав інтерв’ю Дмитру Гордону, яке спричинило гучний резонанс у мережі. Ба більше, співачці навіть довелося публічно перепросити свою подругу Машу Єфросиніну через висловлювання чоловіка в цій розмові. Він зауважив, що телеведуча постійно змушена доводити свою першість, а її чоловіка Тимура Хромаєва назвав "мажором".