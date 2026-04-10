Стрелки двигаются иначе: муж Поляковой засветил у Гордона интересные часы (фото)

На руке бизнесмена заметили редкий экземпляр

Пока сеть обсуждает откровенное интервью мужа певицы Оли Поляковой, настоящие ценители стиля обратили внимание на его руку. 63-летний украинский бизнесмен Вадим Буряковский появился на интервью у Дмитрия Гордона с аксессуаром.

Автор популярного блога о часах "cats_and_watches" в Threads заметил на руке Вадима редкую модель от легендарного бренда. "Кстати, а Вадик Поляковой на очень классных часах передвигается. В последнем интервью Гордону мы его заметили в модели от Gerald Genta", — говорится в сообщении.

В чем особенность часов?

Стоимость такой модели составляет около €5 800 (около 250 000 гривен). Это творение Джеральда Дженты – одного из самых известных часовых дизайнеров в мире. Главная "фишка" аксессуара – в способе отображения времени. Вместо привычного хода стрелок здесь использованы:

Jumping hour — цифра часа меняется мгновенно в специальном окне.

Ретроградные минуты — стрелка не идет по кругу, а доходит до конца шкалы и прыгает обратно на ноль.

"Часы относительно недорогие, но точно не массовые. Это тот случай, когда "если вы в теме — вы поймете"", — добавляет автор блога.

Пользователи в комментариях поддержали выбор бизнесмена:

"Часы, как и сам Вадик. Именно то, что так нужно в этом переполненном инфопространстве однотипными и такими похожими между собой людьми"

"5800 евро — это очень бюджетно для часов такого уровня, но то, что у Вадика есть вкус, уже знают все!"

Ранее в сети также обратили внимание на головной убор Буряковского. Аксессуар стоит как средняя зарплата в Украине.