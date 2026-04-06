Пока родня гибнет за Путина. Украинцы ткнули носом Зверева из-за клоунского фото

Дизайнер рассмешил сеть нелепым образом

Пока российская агрессия продолжается, "звезда в шоке" и ярый сторонник Кремля Сергей Зверев решил выйти в соцсети с "духовным" посланием. Шоумен попытался поздравить подписчиков в соцсети Threads, но в итоге стал объектом массовых насмешек.

5 апреля 2026 года Зверев опубликовал праздничный пост, прикрепив свежее фото. Однако вместо восхищения "стилем" артист получил сравнение с персонажем культового комедийного шоу.

Пользователи сети мгновенно отметили, что нынешний образ путиниста, который когда-то не брезговал носить вышиванку, теперь идеально вписывается в декорации "Деревни дураков".

Украинцы в комментариях не сдерживали иронии:

"Думал, уже сняли новый сезон "Деревни дураков""

"Я подумала, это в домике в "Деревне дураков" 😃"

"Это шо, новый сезон "Деревни дураков"?"

Помимо нелепого внешнего вида, внимание привлек и текст поздравления. Зверев использовал слово "Вербное", что вызвало логичный вопрос у краинцев: почему "патриот" России использует украинское название дерева, если в русском языке это "ива"?

Пользователи напомнили шоумену о происхождении слов и привычке страны-агрессора присваивать чужое:

"Так оно Вербное или Ивовое? У вас там Ива вроде, или нет? Получается Ивовое воскресенье?"

"Сударь, извольте объяснить, что такое у вас Верба???"

"А, точно, "великий и могучий" — это же украденный украинский! Ну, все в лучших традициях россиян!"

Напомним, что в августе 2025 года заядлый путинист лишился на фронте уже второго племянника. В общении с российскими пропагандистами шоумен хвастался, что родственник отправился убивать украинцев еще в первую волну мобилизации осенью 2022-го, поскольку был "опытным охотником".

За свои преступления захватчик даже успел получить "орден Жукова", однако это не спасло его от бесславного финала. По словам Зверева, обстоятельства гибели племянника остались "туманными": он просто не вернулся с задания вместе с еще одним сослуживцем. Это уже вторая потеря в семье артиста, который продолжает поддерживать геноцид, несмотря на то, что война планомерно уничтожает его собственный род.

Ранее украинский певец Олег Михайлюта вспомнил, как "пересчитал зубы" путинисту Звереву. Лидер "ТНМК" сделал это на концерте Натальи Могилевской.