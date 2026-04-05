Спливли принизливі кадри з Трампом у Білому домі

Першій леді довелося буквально штовхнути чоловіка на публіці

У мережі набирають популярність архівні кадри з великоднього заходу в Білому домі, на якому зображений незручний момент між подружжям Трампів. Меланія була змушена буквально підштовхнути чоловіка, щоб той дотримувався протоколу під час виконання гімну.

Щорічне катання великодніх яєць — одна з наймасштабніших подій у календарі першої леді, і для Меланії у 2017 році воно стало справжнім випробуванням. На очах у 21 тисячі гостей, які зібралися на Південному лужку, Меланії довелося взяти на себе роль "наставниці" для власного чоловіка.

Коли на балконі Трумена зазвучав національний гімн, Меланія та їхній син Беррон миттєво приклали руки до серця, як того вимагає традиція. Однак Дональд продовжував стояти нерухомо з опущеними руками, пише The Mirror. До об’єктивів камер потрапив момент, коли перша леді легким, але рішучим рухом руки підштовхнула президента, нагадуючи про необхідність проявити повагу до символу країни.

У 2017 році Трамп забув прикласти руку до серця під час виконання гімну

Трамп мав рацію?

Згідно з Кодексом прапора США, громадянам рекомендується стояти по стійці "струнко", поклавши праву руку на серце. Проте подібна затримка не завжди говорить про неповагу. Багатьох представників старших поколінь і ветеранів вчили, що жест "рука на серце" обов’язковий лише для присяги вірності, а під час гімну досить просто стояти "смирно".

Чи був це усвідомлений вибір Трампа, чи звичайна неуважність — невідомо, але після "підказки" дружини президент відразу виправив положення і підняв руку.

Нагадаємо, що у стосунках подружжя вже давно відчувається деяка прохолода. Наприклад, Трамп осоромився, відповідаючи на запитання про подарунок для Меланії до Дня святого Валентина.