Переклав свої головні хіти українською. Де зараз шансоньє Гарік Кричевський і як змінився (фото)

Кричевський продовжує працювати над українською програмою

Відомому виконавцю Гаріку Кричевському, якого ще називають "королем українського шансону", сьогодні виповнилося 63 роки. На його хітах "Кияночка" та "Привокзальна" виросло не одне покоління.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз шансоньє Гарік Кричевський і як він змінився. Ми довідалися про нього деякі факти.

Гарік Кричевський — де зараз і що про нього відомо

Гарік Кричевський народився 31 березня 1963 року у Львові. З дитинства він захоплювався музикою, проте після школи вступив до Львівського державного медичного інституту. Здобувши освіту, працював лікарем-реаніматологом. Проте з медициною свою долю він пов’язувати не став і повернувся до творчості.

1991 року артист переїхав до Німеччини. Вже у 1992–1994 роках він записав альбоми "Кияночка" та "Привокзальна", які принесли йому широку популярність. Після цього розпочалася активна гастрольна діяльність — не лише в Україні, а й у Європі та США.

У період з 1995 по 2013 рік Кричевський випустив низку альбомів, серед яких "Выходной", "Улицы нашего города", "Пальчики", "Свобода", "Родная", "Календарная осень" та інші. Його називають "королем українського шансону".

Артист живе та розвиває свою творчість в Україні. На Київщині він має будинок, який на початку повномасштабної війни опинився в окупації, і в ньому жили російські загарбники.

В одному з інтерв’ю Гарік розповів, що у нього вкрали всю техніку. Після деокупації артист довгий час не наважувався відвідувати своє житло, але незабаром розпочав відновлювальні роботи і там майже все готове для життя, але станом на 2025 рік сім’я не планувала поки що туди повертатися;

Знаєте, я нічого не планую до кінця війни загалом. Тому, коли закінчиться війна, вирішуватимемо, як це буде. Це складно Гарік Кричевський

Гарік з початку повномасштабної війни підтримує ЗСУ та проводив благодійні концерти. У 2023 році шансоньє переклав свій головний хіт "Кияночка" українською мовою, а згодом українізував пісню "Вірні друзі", яку співає у дуеті з Павлом Зібровим. По-новому також зазвучала пісня "Мій номер 245".

У 2025 році Кричевський випустив композицію "Самолет на Киев подождет…" і багато українців розкритикували його, що пісня російською. Сам артист зазначив, що написав її рік тому, і вона "точно відображає його настрій".

В інтерв’ю "Главреду" минулого року шансоньє розповів, що залишається в Україні та працює над новою українською програмою, щоб підтримати наш народ. На публіці він з’являється не часто. На сторінці в Instagram Кричевський ділиться своєю творчістю, часто виступає разом із дочкою Вікторією. Також артист показує наслідки російського обстрілу.

Судячи з геолокації в Instagram Кричевський зараз перебуває у Німеччині. Остання його публікація датована 29 березня. Він показав відео, де співає на одній сцені з дочкою.

